Libano: leader Corrente patriottica libera, ammiro principe ereditario saudita Mohammed bin Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ammiro il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman e mi sento più vicino alle sue politiche che a quelle del leader supremo dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei". Lo ha affermato Gebran Bassil, leader della Corrente patriottica libera (Cpl) e genero dell'ex presidente libanese Michel Aoun, in dichiarazioni ad “Asas media”, un sito di notizie di proprietà dell'ex ministro dell'Interno, Nohad Machnouq e vicino all'ex premier Rafic Hariri. Obiettivo delle parole di Bassil potrebbe essere quello di riavvicinarsi a Riad e alle monarchie del Golfo in un momento in cui i rapporti con il movimento sciita filoiraniano Hezbollah sono tesi. Bassil ha poi rivelato di star lavorando attivamente “affinché un candidato proposto dalla Cpl sia in lizza per la presidenza della Repubblica, insieme all'ex ministro e deputato filo-siriano, Sleiman Frangieh, e al comandante in capo dell'esercito libanese, Joseph Aoun. La Cpl “si sta preparando ad annunciare il nome del terzo candidato alla presidenza", ha fatto sapere Bassil. Il Libano è tuttora senza un capo dello Stato, dopo che, il 31 ottobre 2022, è terminato il mandato di Michel Aoun. Negli ultimi mesi, il presidente del parlamento Nabih Berri, oltre ad organizzare dieci sedute per l’elezione di un presidente, ha lanciato diversi appelli al dialogo, ma questi sono stati respinti da alcuni partiti libanesi.(Lib)