Sudafrica: esplosione autocisterna, bilancio sale a 34 morti

- È salito a 34 morti, tra cui 10 operatori sanitari, il bilancio delle vittime dell'esplosione di un camion cisterna avvenuta alla vigilia di Natale nella città di Boksburg, a circa 30 chilometri da Johannesburg. Lo riferiscono fonti sanitarie locali citate dai media sudafricani. Il camion trasportava benzina quando è rimasto bloccato sotto un ponte, provocando un vasto incendio. Mentre i vigili del fuoco cercavano di estinguere il rogo, l'autocisterna è esplosa danneggiando gravemente il Tambo Memorial Hospital, situato a circa 100 metri di distanza. Diversi operatori sanitari si trovavano nel parcheggio dell'ospedale al momento dell'esplosione, alcuni in procinto di andarsene dopo i loro turni e altri che cercavano di spostare le loro auto lontano dalle fiamme. Oltre alla perdita di vite umane, l'unità di emergenza dell'ospedale e il reparto di raggi X sono stati gravemente danneggiati, ha affermato in una nota il ministro della Salute, Joe Phaahla. Tra le altre vittime figurano residenti che si erano radunati per vedere il camion in fiamme. In seguito all'incidente almeno 321 feriti sono stati portati all'ospedale danneggiato, anche se alcuni sono stati successivamente trasferiti in altre strutture nell'area di Johannesburg. Anche diverse case e veicoli sono stati danneggiati dall'esplosione. (Res)