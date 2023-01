Russia: ministro Industria, capitali di Nissan passeranno ad Avtovaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capitali di Nissan in Russia, che la società giapponese aveva venduto all'Istituto di ricerca automobilistica nazionale (Nami), passeranno all’azienda automobilistica russa Avtovaz. Lo ha riferito il ministro dell'Industria e Commercio russo, Denis Manturov, intervistato dall'emittente "Rbk". Manturov ha spiegato che Avtovaz userà i capitali ottenuti da Nissan per avviare a San Pietroburgo la produzione di auto Lada in cooperazione con "alcuni produttori stranieri".(Rum)