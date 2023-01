Roma: De Gregorio-Novi (CC), con nuovo bando per gestione canili si ritorna indietro di 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando di gara triennale per la gestione dei canili comunali di Roma "prevede solo tre ore al giorno di apertura al pubblico per i servizi ai cittadini e per le adozioni di cani e gatti. Siamo tornati indietro di 20 anni, ai tempi del canile di Porta Portese che era aperto solo la mattina. Ma con una diaria giornaliera di 10 euro e 40 centesimi ad animale si deve pretendere che Muratella e Ponte Marconi siano strutture trasparenti e capaci di erogare servizi davvero utili agli animali e ai cittadini". Lo affermano in una nota Flavia De Gregorio, consigliera capitolina della lista Civica Calenda e Simonetta Novi, consigliera del Municipio Roma VIII della lista Civica Calenda. "Muratella e Ponte Marconi saranno aperte dal lunedì al venerdì per tre ore pomeridiane al giorno, il sabato per sei ore e saranno solo due le domeniche di apertura al mese - spiegano -. Non sono previste procedure di adozione effettuate da personale professionalizzato. Mancano servizi fondamentali come lo sportello dedicato agli smarrimenti e ai ritrovamenti degli animali a supporto dei cittadini romani e i volontari potranno essere allontanati su semplice indicazione del veterinario responsabile, che peraltro è un dipendente del gestore. L'assessora Alfonsi annuncia di aver favorito le adozioni. Con sole tre ore al giorno di apertura al pubblico quando i canili sono sempre stati aperti otto ore al giorno? Nonostante la spesa complessivamente aumentata, i dipendenti sono diminuiti di una unità, da 45 a 44 operatori. Chiudendo le strutture al pubblico - concludono - si pensa forse di subire meno verifiche? Visti i pochissimi controlli effettuati in questi anni da Roma Capitale, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si prende". (Com)