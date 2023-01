Spagna: Sordo (Ccoo), dati occupazione rappresentano avallo molto importante a riforma lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sulle assunzioni del 2022 in Spagna rappresentano "indiscutibilmente" un avallo "molto importante" alla riforma del lavoro, in quanto mostrano che il 40 per cento dei contratti stipulati l'anno scorso erano a tempo indeterminato, rispetto al 7 per cento del 2019, prima della pandemia del coronavirus. Lo ha detto il segretario generale della Confederazione spagnola delle Commissioni operaie (Ccoo), Unai Sordo, definendo questa riforma che ha compiuto un anno di applicazione un "salto di qualità" molto importante. Per il leader sindacale, i dati sulle assunzioni del 2022, smentiscono che puntando sui contratti a tempo indeterminato, aumentando i salari più bassi e intervenendo sul mercato del lavoro, si sarebbe "distrutta" l'occupazione. "L'occupazione si è evoluta meglio quando abbiamo fatto il contrario di quello che storicamente ci è stato detto di dover fare in materia di lavoro di fronte alla crisi, quando abbiamo infranto i mantra neoliberisti del dialogo sociale", ha aggiunto Sordo, pur riconoscendo che ci sono "nubi oscure" in vista del nuovo anno a causa dell'aumento dei tassi di interesse e della perdita di potere d'acquisto dei salari. (Spm)