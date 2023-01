© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Javier Arevalo si insedia oggi come nuovo presidente della Corte suprema di Giustizia e del Potere di giustizia del Perù per i prossimi due anni. Arevalo, che lascia la presidenza della sezione costituzionale della Corte, succede ad Elvia Barrios Alvarado, eletta nel dicembre del 202 come prima presidente donna dell'organo. (Brb)