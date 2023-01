India: ministro Difesa Singh inaugura infrastrutture in diversi Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell'India, Rajnath Singh, ha inaugurato 28 progetti infrastrutturali della Border Roads Organization (Bro), un ente delle forze armate indiane preposto alla costruzione di strade nelle aree di confine del Paese. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa, secondo cui le infrastrutture, del valore complessivo di 7,24 miliardi di rupie, includono 33 ponti, tre strade e tre altri progetti in sette Stati e territori di confine, incluso l'Arunachal Pradesh, teatro delle dispute territoriali con la Cina. Il ministro ha descritto le infrastrutture come una dimostrazione degli sforzi del governo e della Bro per rafforzare lo stato di prontezza delle forze armate e lo sviluppo socio-economico delle regioni di confine. (Inn)