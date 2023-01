© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidenza dell'influenza in Russia è diminuita del 29 per cento rispetto alla settimana precedente. Lo ha reso noto il Servizio federale per la Sorveglianza sulla tutela dei diritti dei consumatori e il benessere umano (Rospotrebnadzor). Nell'insieme dei virus in circolazione, ha precisato l'organismo, resta predominante quello dell'influenza suina, ossia il virus H1N1 (l'81 per cento). (Rum)