Regno Unito: "Financial Times", in Uk la recessione peggiore e più lunga nel G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il Regno Unito affronterà una delle peggiori recessioni e delle più deboli riprese del G7, con le famiglie che pagheranno a caro prezzo i fallimenti politici del governo. È quanto afferma una netta maggioranza di economisti intervistati dal quotidiano "Financial Times". Più di quattro quinti degli economisti intervistati si aspettano che il Regno Unito rimarrà indietro rispetto ai suoi pari, con il Pil già in calo e destinato a farlo per gran parte o per tutto il 2023. Lo shock inflazionistico causato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina persisterà più a lungo nel Regno Unito che altrove, costringendo la Banca d'Inghilterra a mantenere alti i tassi di interesse e il governo a condurre una politica fiscale rigorosa. (Rel)