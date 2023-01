Roma: Fp Cgil, bene nuovo bando per gestione triennale canili comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Roma ha pubblicato il bando di gara per la gestione triennale dei canili comunali di Muratella e di Ponte Marconi: "il bando recepisce le proposte avanzate dalla Fp Cgil e dalla Cgil negli incontri con l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi e nella audizione in commissione Ambiente presieduta da Gianmarco Palmieri". Lo afferma in una nota la Fp Cgil Roma Lazio. "In primo luogo - spiega -, anche per questo servizio che impiega 40 lavoratrici e lavoratori e garantisce il benessere di cani e gatti, si supera il criterio del massimo ribasso per la aggiudicazione facendo pesare l'offerta tecnica per l'80 per cento del punteggio. Finalmente poi, vengono raccolte le nostre proposte in materia di riconoscimento professionale con la definizione delle figure specifiche (educatori, assistenti veterinari) e di aumento del salario per le lavoratrici e lavoratori. Operatori per i quali il Comune - sottolinea -, prescrivendone la assunzione, garantisce il lavoro anche al cambio di gestore del servizio. Accolta anche la nostra proposta di avviare nei canili processi di inclusione lavorativa per soggetti svantaggiati e molto svantaggiati come detenuti e persone con disabilità grave. Anche le nostre proposte sul fronte del benessere animale sono state assunte nel bando: il gestore avrà obbligo di assumere un veterinario con funzioni di direttore sanitario e prevedendo la sorveglianza sanitaria continua sulle 24 ore superando la condizione che ha prodotto nel recente passato numerosi casi di sofferenza per i cani. Esprimiamo quindi soddisfazione - conclude la Fp Cgil Roma Lazio - per il nuovo corso impresso dalla giunta Gualtieri a cui ora chiediamo di accelerare nella realizzazione a Muratella dell'ospedale veterinario a gestione completamente pubblica integrando competenze del Comune e della Asl". (Com)