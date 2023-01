Regno Unito: assistenza sanitaria mentale per più di un milione di minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Più di un milione di bambini hanno avuto bisogno di assistenza e cure per gravi problemi di salute mentale nell'ultimo anno. È quanto mostrano i dati raccolti dal Servizio sanitario nazionale (Nhs) del Regno Unito. Gli esperti affermano che la pandemia di Covid-19, la disuguaglianza sociale, l'austerità e la presenza online stanno alimentando una crisi in cui le segnalazioni dell'Nhs di cure per la salute mentale per i minori di 18 anni sono aumentate del 39 per cento rispetto al 2019-2020. Tali dati includono minori con tendenze suicide, autolesioniste, che soffrono di grave depressione, ansia o disturbi alimentari. (Rel)