Francia: sondaggio, 44 per cento cittadini contrari alla riforma delle pensioni

- Il 44 per cento dei francesi è favorevole alla riforma delle pensioni preparata dal governo. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Harris Interactive per l'emittente radiofonica "Rtl". Il 54 per cento è contrario alla riforma. I dati sono cambiati radicalmente rispetto a quelli di settembre, quando il 59 per cento sosteneva la riforma. Oggi l'opposizione più forte alla misura si trova tra i sostenitori della France Insoumise (84 per cento) e Rassemblement National (66 per cento). (Rel)