Nato: Stoltenberg annuncia dibattito su obiettivo 2 per cento

20 luglio 2021

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha annunciato un dibattito nell'Alleanza atlantica sull'obiettivo del 2 per cento del Pil degli Stati parte da destinare alle spese militari. Secondo l'ex primo ministro norvegese, tale soglia potrebbe diventare il minimo. Intervistato dall'agenzia di stampa “Dpa”, Stoltenberg ha affermato che “alcuni alleati sono determinati a rendere il minimo l'attuale obiettivo del 2 per cento”. Il segretario generale della Nato guiderà ora i negoziati sulla questione. L'obiettivo è raggiungere un accordo al più tardi in occasione del prossimo vertice dell'Alleanza atlantica, in programma a Vilnius l'11 e 12 luglio prossimo. L'obiettivo del 2 per cento è stato stabilito dalla Nato nel 2014 con scadenza nel 2024 ed è stato conseguito soltanto da alcuni Stati parte. Stoltenberg non ha chiarito quali Paesi della Nato chiedano ora una soglia significativamente più ambizioso. Secondo fonti diplomatiche si tratterebbe di Stati dell'est dell'Alleanza atlantica, come la Polonia e la Lituania, nonché del Regno Unito. Tale posizione sarebbe emersa a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Intanto, tra gli alleati che hanno mancato l'obiettivo del 2 per cento vi è la Germania, con il governo federale che sarebbe contrario a considerare tale soglia come minima, insieme a Canada e Belgio. Nel 2022, la Germania ha riservato alla Difesa l'1,44 per cento e potrebbe conseguire l'obiettivo Nato nel 2024 e nel 2025. La quota del Pil per le spese militari potrebbe ridursi all'1,8 e all'1,2 per cento nei due anni successivi. (Geb)