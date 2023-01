Russia: ministro Industria, vendite di auto aumenteranno nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia è previsto un aumento delle vendite di auto nuove nel 2023. Lo ha affermato il ministro dell'Industria e del Commercio russo, Denis Manturov, secondo cui il mercato automobilistico nazionale potrebbe aumentare del 25 per cento, arrivando fino a un milione di macchine rispetto a 800 mila del 2022. In un'intervista all'emittente "Rbk", il ministro ha aggiunto che quest'anno la situazione nell'industria automobilistica russa "raggiungerà tendenze più chiare", ovvero tutte le case automobilistiche determineranno finalmente se rimanere in Russia, lasciare completamente il mercato oppure trasferire i propri asset. (Rum)