Spagna: Aena, prestito dalla Bei per efficienza energetica rete aeroportuale

- Aena, società semi-pubblica spagnola, ha firmato un accordo con la Banca europea per gli investimenti (Bei), per un prestito di 800 milioni di euro per migliorare l'efficienza energetica della sede centrale di Madrid e di tutti gli aeroporti della rete della compagnia. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il prestito copre circa la metà del finanziamento richiesto e la Bei richiederà ad Aena di garantire che i contratti per l'attuazione del progetto siano aggiudicati in conformità con la legislazione europea applicabile in materia di appalti. L'ultimo prestito da 86 milioni di euro ricevuto dalla società del ministero dei Trasporti spagnolo è stato firmato nell'aprile 2019 per migliorare l'efficienza degli edifici, come l'isolamento termico dei terminal e la ristrutturazione dei sistemi di ventilazione, e per promuovere l'uso di energie rinnovabili negli aeroporti. (Spm)