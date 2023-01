Roma: per la Festa della Befana a piazza Navona, spettacoli di strada gratuiti per tutte le età

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Festa della Befana di Roma, piazza Navona sarà animata da un ricco calendario di spettacoli di strada, gratuiti e per tutte le età, promosso dal Gabinetto del Sindaco e dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, a cura de Il Circo Verde asd. Le iniziative - in programma nei giorni 6, 7, 8 gennaio 2023, dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio - prevedono una serie di esibizioni sorprendenti e divertenti con acrobati, giocolieri, musicisti, attori, artisti circensi e protagonisti dell’arte di strada, che intratterranno con le loro performance adulti e bambini presenti nella celebre piazza romana. Tanti gli spettacoli in programma. Simone Romanò si esibirà in “Hop-Hop” tra giocoleria, verticalismo, manipolazione di oggetti e gioco clownesco; Nicola Macchiarlo proporrà animazione su trampoli, giocoleria e arte di strada nel “SuperStandardShow”; Lorenzo Aureli con "Light" realizzerà uno spettacolo di acrobatica e clownerie; Circomare Teatro metterà in scena “Meno male che è Natale”, rivisitazione ironica e dissacrante del racconto “Un Canto di Natale” di C. Dickens; Niccolò Frasso sarà protagonista di “Leggermente Frizzante”, spettacolo di giocoleria con clave, palline e cerchi; Valeria Di Felice, in arte Niandra, presenterà "Appuntamento al Buio", spettacolo di teatro di strada e fuoco con improvvise incursioni acrobatiche; il trio comico Le Radiose (Emanuela Belmonte, Genea Manent, Valentina Musolino) condurrà il pubblico negli anni della Swing Era eseguendo dal vivo melodie degli anni ’30 e ’40 nello spettacolo “On Air!”; il duo acustico Amarcore (Emanuela Vitale alla voce e Fabio Hammond Orfanelli alla chitarra) accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale dagli standard jazz ai brani classici della cultura pop italiana e straniera; la performer clown Federica Fattori, in arte Eva Q, coinvolgerà il pubblico nel suo spettacolo di magia comica e acrobatica “Dimmi di sì” ispirato ai film del cinema muto; Daniela Cardellini sarà protagonista dello spettacolo di giocoleria comica "Dani e La Giocoleria" basato su tecniche circensi, teatrali e interazione con il pubblico; il Ponentino Trio eseguirà stornelli e un repertorio delle più belle canzoni romane antiche e moderne nello spettacolo “Ruma”. (Rer)