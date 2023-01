Francia: Borne, età pensionabile a 65 anni "non è un totem"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innalzare l'età pensionabile a 65 ani in Francia non è un "totem". Lo ha detto la prima ministra francese Elisabeth Borne, all'emittente radiotelevisiva "France info". "Non andremo al di là dei 43 anni di contributi", ha assicurato al premier, secondo la quale "nessuno dovrà lavorare 47, 48 anni". Borne ha poi ricordato quanto dichiarato dal presidente Emmanuel Macron in occasione degli auguri i fine anno ai francesi: "Vogliamo un'entrata in vigore della riforma per la fine dell'estate". (Frp)