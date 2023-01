Roma: controlli a Termini, 5 denunce e 9 sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 5 stranieri denunciati a piede libero e nove persone multate. Questi i risultati del servizio straordinario di controllo nell'area della stazione Termini a Roma, e delle vie circostanti fino a piazza dei Cinquecento. Ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Roma Macao e del Nucleo scalo Termini hanno svolto l’attività di controlli che rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal comando provinciale dei carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto Bruno Frattasi in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dell’attività i militari hanno denunciato a piede libero cinque cittadini stranieri mentre nove persone sono state sanzionate amministrativamente. Quattro persone sono state denunciate, poiché trovate in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Roma, emesso nei loro confronti mentre una è stata sorpresa dai militari mentre molestava i viaggiatori all'interno della stazione ferroviaria, avvicinandosi con insistenza, richiedendo loro l’elemosina ed offrendo assistenza nei pressi delle biglietterie. Altre nove persone, infine, sono state sanzionate amministrativamente dai carabinieri, di queste otto per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini con contestuale emissione dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area, e una poiché trovata in possesso di modiche quantità di droga ad uso personale. (Rer)