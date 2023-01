Roma: controlli a Ponte Milvio, 4 arresti per furto in abitazione e detenzione di stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Quattro persone sono state arrestate in zona Ponte Milvio, a Roma, due per tentato furto in abitazione e due per detenzione di droga. Gli agenti del XV distretto di polizia Ponte Milvio, unitamente al personale della polizia locale Roma Capitale, al reparto prevenzione crimine Lazio, a due equipaggi del reparto mobile di Firenze e a un equipaggio della guardia di finanza, hanno effettuato controlli ad ampio raggio, non solo nella zona della movida della Capitale, ma anche nei quartieri Fleming, Vigna Clara e Cortina d' Ampezzo. Gli equipaggi, a seguito di mirata e approfondita attività investigativa, hanno proceduto all'arresto di quattro persone, tra le 79 identificate, due per tentato furto in abitazione e due per detenzione di stupefacenti. Nell'ambito della stessa attività sono stati anche sequestrati circa 20 grammi di cocaina e sono state contestate 40 violazioni al codice della strada, controllati 11 veicoli, dei quali uno è stato posto sotto sequestro. Sottoposti a verifiche anche cinque esercizi commerciali nei confronti dei quali, all'esito dell'ispezione amministrativa, sono state elevate 8 sanzioni.(Rer)