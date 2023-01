Qatar: richiesto test Covid negativo a tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità pubblica del Qatar ha deciso di introdurre l’obbligo di presentazione di un test negativo contro il Covid-19 per le persone che arrivano dalla Cina. È quanto riferito dall’agenzia di stampa qatariota “Qna”, con riferimento a una misura entrata in vigore nella serata di ieri, 2 gennaio. Secondo quanto precisato, il test dovrà essere presentato indipendentemente dallo “stato della vaccinazione”. Si tratta, ad ogni modo, di una “misura temporanea” volta a impedire la diffusione del virus a fronte di un aumento dei contagi in Cina. Per gli altri viaggiatori provenienti dall’estero, invece, non vi è più alcun obbligo di quarantena, a meno che non si risulti essere infetti dal Covid-19.(Res)