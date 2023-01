Iraq: Baghdad ricorda la morte del generale iraniano Soleimani e del vicecomandante Muhandis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq ricorda oggi il terzo anniversario dell'omicidio del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani, e di Abu Mahdi al Muhandis, vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) sciite irachene, uccisi il 3 gennaio 2020 presso l'aeroporto della capitale Baghdad da un drone statunitense. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ina”, nel governatorato di Baghdad le scuole e gli uffici pubblici oggi rimarranno chiusi per commemorare “questo doloroso ricordo”. Ieri sera, invece, centinaia di sostenitori delle Pmu si sono radunati nei pressi dell’aeroporto della capitale e allestito tende nelle vicinanze della statua dei “leader della vittoria”, precedentemente eretta nel punto in cui è avvenuta l’uccisione. Diversi poi gli eventi commemorativi organizzati oggi dai gruppi filoiraniani anche al di fuori dell’Iraq, fa sapere l’agenzia di stampa “Shafaq”. In tale quadro, il primo ministro iracheno Mohammed Shia al Sudani ha dichiarato che "è necessario ricordare i leader della vittoria e il loro eroismo nell’affrontare il gruppo terroristico estremista più forte della storia contemporanea”. In un tweet ripreso dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, il premier ha affermato: “Colpirli è stato un atto condannato da tutte le norme e leggi internazionali. Ecco perché il nostro governo sta lavorando per stabilire sovranità e creare un Iraq che sia indipendente nelle sue politiche e capace di proteggere il suo popolo".(Res)