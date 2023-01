Emirati: Dubai elimina la tassa del 30 per cento sugli alcolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rivenditori e i ristoranti di Dubai non saranno tenuti a pagare la tassa del 30 per cento sugli alcolici per il 2023. Lo ha riferito, ieri, il comune di Dubai, citato dal quotidiano emiratino “The National”. Rispondendo a un utente su Twitter, la pagina ufficiale dell'autorità municipale ha affermato che la riscossione del tributo era stata temporaneamente sospesa. La modifica è entrata in vigore il primo gennaio e si prevede sarà valida fino al 31 dicembre 2023. "Le società autorizzate a vendere nell'emirato di Dubai sono state informate della decisione", ha fatto sapere il comune dell’emirato. Maritime & Mercantile International (Mmi), una catena specializzata nella distribuzione di bevande, ha informato i clienti che dal primo gennaio le licenze personali necessarie per acquistare alcolici nei propri negozi saranno gratuite. Prima la licenza costava 270 dirham all'anno (circa 69 euro).(Res)