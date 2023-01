Regno Unito: telefoni dei ministri vulnerabili ad attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I telefoni cellulari dei ministri britannici e di altri dipendenti pubblici sono sempre più vulnerabili ad attività di hackeraggio. Come riporta il quotidiano "The Times", secondo gli esperti, la grande quantità di informazioni disponibili online significa che il telefono di un ministro potrebbe essere violato in 20 minuti. I numeri di cellulare, i profili dei social media e i dettagli personali di migliaia di utenti lasciati pubblicamente online per anni potrebbero essere infatti utilizzati dagli hacker per tentare di accedere a informazioni governative sensibili. Fino a marzo 2020 sul sito web del Government Communication Service (Gcs) era disponibile un database con il nome, la qualifica professionale e l'indirizzo e-mail di 45 mila dipendenti pubblici. (Rel)