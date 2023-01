Indonesia: ministra Finanze Indrawati, deficit 2022 al 2,38 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha chiuso il 2022 con un disavanzo pubblico di 464.300 miliardi di rupie (circa 28 miliardi di euro), pari al 2,38 per cento del prodotto interno lordo nazionale. Lo ha dichiarato la ministra delle Finanze indonesiana, Sri Mulyani Indrawati. Il dato - non ancora formalizzato - è assai inferiore all'obiettivo formulato dal governo nella legge di bilancio per il 2022, pari al 4,85 per cento del Pil. Lo Stato indonesiano ha beneficiato nei mesi scorsi di un forte incremento delle entrate fiscali, generato dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dall'allentamento delle restrizioni pandemiche. Il 21 dicembre scorso il presidente Joko Widodo aveva anticipato un disavanzo attorno al 2,49 per cento del Pil. (Fim)