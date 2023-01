Emirati: identità nazionale e ambiente tra le priorità del governo per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cinque le priorità del governo degli Emirati Arabi Uniti per il 2023: “Stabilire l'identità nazionale, migliorare la sostenibilità dell'ambiente, sviluppare il sistema educativo, accelerare il processo di emiratizzazione ed espandere i partenariati economici internazionali". Lo ha affermato il primo ministro emiratino e governatore di Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, nel corso della sua prima riunione di governo per il 2023, durante la quale, passando in rassegna i risultati dell’anno conclusosi da poco, ha sottolineato che gli Emirati si sono classificati quinti al mondo in 339 indicatori di sviluppo, economici e sociali. Tra i programmi approvati dall’esecutivo emiratino vi è la Strategia nazionale per la desertificazione, che comprende 33 grandi iniziative e un programma d'azione nazionale fino al 2030. La strategia mira a preservare gli ecosistemi, migliorare le condizioni delle terre aride e favorire la mitigazione e l’adattamento agli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi colpiti dalla desertificazione.(Res)