Roma: controlli a San Basilio, 83 persone identificate e 27 veicoli controllati

- Un totale di 83 persone identificate e 27 veicoli controllati. Questo l'esito dei controlli straordinari eseguiti dalla polizia di San Basilio, in collaborazione con l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, il reparto prevenzione crimine Lazio, il reparto cinofili e dei medici­ veterinari del dipartimento prevenzione dell'Asl Roma 2. Nello stesso ambito sono state eseguite le ispezioni amministrative presso un ristorante etnico sulla Palmiro Togliatti, nei cui confronti è stato disposto il sequestro amministrativo con contestuale distruzione di merci alimentari poste a essiccare all'aperto in violazione delle norme igienico­ sanitarie. Inoltre, uno straniero tra i dipendenti è risultato irregolare sul territorio nazionale. A seguito di un'ispezione amministrativa eseguita presso un'attività di vendita alimentare sita in via Tiburtina, il titolare è stato denunciato in stato di libertà per inottemperanza ai provvedimenti della Asl Roma 2. Nello specifico il predetto esercizio è stato trovato aperto nonostante il divieto precedentemente disposto per gravi carenze igienico sanitarie. Servizio ad alto impatto anche nei quartieri Bufalotta e Montesacro: gli agenti del III distretto Fidene, nella sola serata di ieri, hanno controllato più di 130 persone e 60 autovetture. (Rer)