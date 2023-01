Iraq: ministra Finanze, Baghdad desidera rafforzare le relazioni con l’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Iraq desidera sostenere e rafforzare le relazioni bilaterali con l’Iran, soprattutto in campo economico e finanziario. Lo ha affermato la ministra delle Finanze irachena, Taif Sami Mohammed, nel corso di un incontro con l’ambasciatore della Repubblica islamica dell’Iran a Baghdad, Muhammed Kadhim al Sadiq. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, durante i colloqui la ministra irachena ha messo in luce i “profondi legami” tra Baghdad e Teheran e ha mostrato apprezzamento per gli sforzi volti a migliorarli, sperando che si possano aprire “nuovi orizzonti di cooperazione”. Anche l’ambasciatore iraniano ha mostrato l’interesse di Teheran a rafforzare il partenariato con l’Iraq, a beneficio di entrambi i Paesi.(Res)