Iran: fonti stampa, uccise 516 persone dall’inizio delle proteste

- Ammonta a 516 il numero di persone rimaste uccise dallo scoppio della violenta ondata di manifestazioni in Iran, innescata dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre 2022 dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. Lo ha riferito l’agenzia di stampa degli attivisti iraniani “Human Rights Activists News Agency” (Hrana), precisando che il bilancio include 70 minori. Parallelamente, le autorità iraniane hanno arrestato più di 19 mila manifestanti, di cui 687 studenti, mentre la magistratura ha emesso verdetti contro 670 detenuti, di cui almeno sei condannati a morte. (segue) (Res)