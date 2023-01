Iran: fonti stampa, uccise 516 persone dall’inizio delle proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, l’agenzia di stampa legata alla magistratura iraniana “Mizan” ha fatto sapere che la Corte suprema dell’Iran ha confermato la condanna a morte di Mohammad Boroghani, un uomo coinvolto nelle perduranti proteste. Mohammed è stato processato per il reato di “Moharebeh” (guerra contro Dio), in quanto avrebbe "ferito una guardia giurata con un coltello con l'intenzione di ucciderlo", "seminato il terrore tra i cittadini" e "dato fuoco alla sede del governatorato della città di Pakdasht" nel sud-est di Teheran. Stando a quanto emerso dai documenti presentati in tribunale e da conversazioni su Instagram, Boroghani avrebbe svolto un ruolo di “leader” nelle proteste, esortando i manifestanti a scendere in piazza. (Res)