Ue: premier svedese vede oggi Macron a Parigi, prima visita da inizio presidenza Consiglio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il primo ministro Ulf Kristersson si recherà a Parigi per un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron in occasione dell'inizio della presidenza svedese del Consiglio dell'Unione europea. Come riferisce una nota della presidenza svedese, è il suo primo viaggio da quando la Svezia ha assunto la presidenza il primo gennaio 2023. Durante la visita, Kristersson terrà una conferenza stampa congiunta con il presidente Macron alle 13 all'Eliseo. (Sts)