Libia: recuperati otto corpi da una nuova fossa comune a Tarhuna

- L'Autorità generale per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse ha annunciato il recupero di otto cadaveri non identificati da una nuova fossa comune scoperta domenica primo gennaio nella discarica pubblica della città di Tarhuna, 90 chilometri a sud-est di Tripoli, in Libia. Lo ha reso noto la stessa autorità sulla sua pagina Facebook ufficiale. Le salme saranno deferite alla medicina legale per rivelare le cause della morte e prelevare i campioni per effettuare gli esami del Dna. (segue) (Lit)