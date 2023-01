Libia: Consiglio presidenziale a Camera e Senato, “si assumano responsabilità delle elezioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio presidenziale libico ha confermato ieri di essere stato informato che l'Alto Consiglio di Stato (il “Senato” basato a Tripoli) non potrà partecipare alla riunione con la Camera dei rappresentanti (il foro legislativo con sede nell’est) fissata per l’11 gennaio a Ghadames, al confine con l’Algeria, "senza spiegarne le ragioni, nonostante abbia accolto con favore l'invito". In una nota diffusa ieri, il Consiglio di presidenza ha rinnovato “il suo appello alla Camera dei rappresentanti e all'Alto Consiglio di Stato ad assumersi le proprie responsabilità nazionali, al fine di unire gli sforzi e superare le difficoltà per raggiungere il consenso nazionale che il popolo libico aspetta per tenere le elezioni parlamentari e presidenziali il prima possibile”. L’organo presidenziale tripartito libico, che fa le veci del capo dello Stato in Libia, ha affermato che "una delle caratteristiche dei sistemi politici, nonostante la loro pluralità, è la cooperazione delle autorità: secondo questo principio, il Consiglio di presidenza ha proposto di tenere la riunione di Ghadames l'11 gennaio con l'obiettivo di creare un clima idoneo a prendere provvedimenti che portino alle elezioni, secondo una base costituzionale e legge elettorale consensuali". (segue) (Lit)