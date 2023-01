Corea del Sud: Covid, obbligo di tampone all'arrivo esteso ai visitatori da Hong Kong e Macao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina eliminerà le restrizioni contro il Covid-19 alla frontiera il prossimo 8 gennaio, data in cui decadrà l’obbligo di quarantena per i viaggiatori internazionali e quello di sottoporsi ad un test molecolare dopo l’arrivo. Lo annuncia la Commissione sanitaria nazionale in una nota, aggiungendo che per accedere al Paese sarà necessario solo presentare un test molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’imbarco. Il tetto ai voli internazionali in ingresso sarà abolito e non sarà necessario richiedere alle missioni diplomatiche cinesi il codice sanitario prima della partenza. Durante il viaggio verso la Cina sarà necessario indossare la mascherina; i passeggeri che risulteranno positivi alla dogana potranno tuttavia trascorrere la quarantena in casa e ricorrere ad un trattamento sanitario solo in caso di sintomi gravi. (segue) (Git)