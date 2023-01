Corea del Sud: Covid, obbligo di tampone all'arrivo esteso ai visitatori da Hong Kong e Macao (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella annunciata nei giorni scorsi è una consistente revisione del protocollo per gli arrivi internazionali, costretti da marzo 2020 a sottoporsi ad almeno due settimane di quarantena in una struttura indicata dal governo. Stando a quanto riferito dalla Commissione, sempre dall’8 gennaio il Covid-19 sarà declassato dalle malattie di classe A - che comprende anche colera e peste bubbonica - alla classe B, con un conseguente rilassamento delle restrizioni. I rigidi blocchi sin qui attuati per contenere il Covid-19 hanno seriamente compromesso l’economia nazionale, già in affanno per via della crisi immobiliare. Le limitazioni ai visti, l’aumento dei prezzi dei voli e le condizioni delle strutture di quarantena hanno inoltre incrementato significativamente il numero di espatriati negli ultimi anni. (Git)