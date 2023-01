Imprese: Tesla multata in Corea del Sud per aver esagerato i dati sull'autonomia dei veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regolatori antitrust della Corea del Sud hanno comminato a Tesla una sanzione da 2,85 miliardi di won (2,2 milioni di dollari), accusando il costruttore di auto elettriche statunitense di non aver correttamente informato i clienti in merito al sensibile calo dell'autonomia delle vetture a batteria nelle basse temperature. Secondo la Korea Fair Trade Commission (Kftc), Tesla ha deliberatamente esagerato sin dal 2019 "l'autonomia di guida delle sue auto con una singola ricarica, l'efficienza dei consumi rispetto ai veicoli a benzina e le prestazioni delle sue stazioni di ricarica veloce". Secondo la Kftc, con le basse temperature l'autonomia delle vetture elettriche di Tesla si riduce sino al 50,5 per cento rispetto ai livelli pubblicizzati dall'azienda in Corea del Sud. (Git)