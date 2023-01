India: autorità comunicano la morte di un altro cittadino russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino russo di 51 anni, Sergeij Milyakov, è stato rinvenuto senza vita a bordo di una nave da carico all'ancora nel porto di Paradip, nello Stato indiano dell'Orissa. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo cui l'uomo sembra essere morto d'infarto. La notizia del decesso giunge pochi giorni dopo la morte nell'Orissa di Pavel Antov, deputato russo noto per aver criticato l'invasione dell'Ucraina, e di un suo amico, Vladimir Byadanov. Secondo le autorità locali, Milyakov figurava tra i membri dell'equipaggio della nave. Nei giorni scorsi la polizia dell'Orissa è stata criticata per non aver preservato gli organi di Antov e Byadanov e per non aver registrato l'autopsia dei loro cadaveri, nel contesto dei sospetti in merito alle reali circostanze del loro decesso. (Inn)