Medio Oriente: ministro israeliano Ben Gvir a Gerusalemme, “non cederemo a minacce Hamas”

- Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele e leader del partito di estrema destra Otzama Yehudit, Itamar Ben-Gvir, si è recato, questa mattina, in visita presso il Monte del Tempio a Gerusalemme, “il luogo più importante per il popolo ebraico”, secondo quanto affermato dal ministro stesso. “Il nuovo governo israeliano non cederà alle minacce di Hamas", ha dichiarato Ben Gvir, citato dal “The Jerusalem Post”, aggiungendo: "Preserveremo la libertà di movimento per musulmani e cristiani, ma anche gli ebrei scaleranno il Monte". "Coloro che fanno minacce saranno trattati con il pugno di ferro", ha poi messo in guardia il ministro. (segue) (Res)