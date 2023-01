Ucraina: gruppo Wagner, fortificazioni ostacolano avanzata delle forze russe a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avanzata delle truppe alleate della Russia a Bakhmut, nell’Ucraina orientale, avviene con difficoltà a causa delle fortificazioni erette per anni dalle forze ucraine. Lo ha affermato il fondatore della compagnia di mercenari russa Wagner, Evgenij Prigozhin, in un’intervista all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Bakhmut è una fortezza in ogni casa. I ragazzi combattano per ogni edificio, a volte ci vuole più di un giorno, a volte settimane per una casa”, ha detto Prigozhin, aggiungendo che “le linee di difesa si trovano ogni dieci metri”. (Rum)