Vietnam: corsa contro il tempo per tentare di salvare un bambino intrappolato in un pozzo

- Il Vietnam attende col fiato sospeso l'esito dei tentativi di salvataggio di un bambino di 10 anni, Thai Ly Hao Nam, che nel fine settimana è scivolato all'interno di un pozzo in cemento, e ne è rimasto intrappolato. L'incidente è avvenuto sabato: il bambino e un compagno stavano raccogliendo ferraglia in un cantiere nella provincia meridionale di Dong Thap, quando il ragazzino è caduto in un tubo in cemento interrato lungo 35 metri e del diametro di soli 25 centimetri. I tentativi di soccorso sono iniziati il giorno stesso, ma sono stati infruttuosi. Le condizioni del bambino appaiono critiche: per tentare di tenerlo in vita, vigili del fuoco e polizia hanno pompato ossigeno e calato acqua, che però il bambino sembra aver smesso di bere già da domenica. Ieri i soccorritori hanno avviato operazioni di scavo per estrarre il tubo in cemento dal suolo. (Fim)