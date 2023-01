Pakistan: Islamabad avverte l'Afghanistan, "nessuna tolleranza" per chi ospita militanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan ha avvertito ieri che non consentirà ad alcun Paese di dare asilo a militanti responsabili di attacchi contro il territorio pakistano. L'avvertimento, apparentemente rivolto all'Afghanistan, è contenuto in comunicato diffuso a margine di un incontro del Comitato di sicurezza nazionale pakistano, cui hanno preso parte anche il primo ministro Shehbaz Sharif e il nuovo capo dell'Esercito, generale Asim Munir. Nel comunicato, Islamabad avverte che il Pakistan non concederà "alcuna tolleranza ai terroristi", e che i militanti responsabili di attacchi contro il Paese verranno contrastati con "la piena forza dello Stato". L'annuncio giunge a seguito di un aumento degli attacchi da parte dei talebani pakistani, specie nel nord-ovest del Paese, al confine con l'Afghanistan. (segue) (Inn)