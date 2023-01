Pakistan: Islamabad avverte l'Afghanistan, "nessuna tolleranza" per chi ospita militanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 novembre Tehreek-i-Taliban Pakistan ha diffuso un messaggio inviato ai suoi militanti armati a “effettuare attacchi ovunque sia possibile in tutto il Paese”, “poiché sono in corso operazioni militari contro i mujaheddin in diverse aree”. Il testo faceva fa riferimento, in particolare, alle operazioni militari nel distretto di Lakki Marwat, chiamando i combattenti alla rappresaglia. I colloqui tra le parti si sono svolti dall’ottobre al dicembre del 2021, per poi riprendere a maggio di quest’anno e interrompersi nuovamente. Da settembre i talebani hanno sferrato attacchi soprattutto nei distretti di Dera Ismail Khan, Tank, Waziristan Nord e Sud, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Il Ttp è attivo dal dicembre del 2007 al confine tra l’Afghanistan e il Pakistan, alleato con lo Stato Islamico, Al Qaida e i talebani afgani, ed è stato dichiarato illegale in Pakistan nel 2008. (segue) (Inn)