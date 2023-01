Pakistan: Islamabad avverte l'Afghanistan, "nessuna tolleranza" per chi ospita militanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due settimane fa le forze speciali pakistane hanno ucciso 25 terroristi per porre fine al sequestro del Dipartimento antiterrorismo di Bannu, nella provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa. Altri due sono stati arrestati e sette sono stati costretti alla resa. Sono morti anche tre militari e dieci sono rimasti feriti. Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità militari pakistane, il 18 dicembre un terrorista detenuto ha strappato a un agente di servizio l’arma in dotazione e ha liberato altri 34 terroristi, che si sono impossessati di altre armi dall’armeria e hanno iniziato a sparare. Un agente di polizia è stato ucciso mentre un altro è rimasto ferito ed è morto successivamente in un ospedale. Un ufficiale è stato preso in ostaggio. Nei due giorni successivi sono stati fatti tentativi per convincere i terroristi ad arrendersi incondizionatamente; nel frattempo l’assedio delle forze di sicurezza ha sventato ogni tentativo di fuga. Al rifiuto di arrendersi, le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nel complesso, uccidendo in un conflitto a fuoco 25 terroristi. (segue) (Inn)