Corea del Sud: Covid, obbligo di tampone all'arrivo esteso ai visitatori da Hong Kong e Macao

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno annunciato oggi che l'obbligo di sottoporsi a test diagnostico per il Covid-19 già decretato per i visitatori in arrivo dalla Cina verrà esteso anche ai viaggiatori in arrivo da Hong Kong e Macao a partire dal prossimo 7 gennaio. Il primo ministro sudcoreano Han Duk-soo ha annunciato il 30 dicembre il doppio obbligo per i visitatori dalla Cina di sottoporsi a tampone prima della partenza e all'arrivo in Corea. Le autorità sudcoreane hanno deciso inoltre di bloccare l'emissione di visti turistici a breve termine ai cittadini cinesi sino alla fine di gennaio, e di rinviare l'aumento dei voli dalla Cina, rendendo l'Aeroporto internazionale di Incheon l'unico ingresso per i voli in arrivo da quel Paese. Secondo le autorità sudcoreane, le misure sono necessarie alla luce della decisione di Pechino di non pubblicare più un resoconto giornaliero della situazione pandemica in Cina. (segue) (Git)