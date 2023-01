India-Austria: firmati accordi su immigrazione e mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India e Austria hanno firmato ieri una serie di accordi relativi all'immigrazione e alla mobilità di studenti e lavoratori. Lo ha annunciato il primi ministro indiano, Subrahmanyam Jaishankar, a margine di un incontro a Vienna con l'omologo austriaco Alexander Schallenberg. "Accordi simili sono stati recentemente siglati dall'India con Germania, Francia, Portogallo, Regno Unito e Danimarca", ha sottolineato il ministro indiano, secondo cui l'intesa consentirà di equilibrare la domanda e l'offerta di lavoratori qualificati. "Quel che vogliamo sono opportunità legali ed eque per dimostrare il contribuito delle capacità professionali e dei talenti indiani", ha aggiunto Jaishankar. L'Austria ha registrato lo scorso anno un record assoluto di domande di asilo: oltre 100mila, incluse 18mila presentate da cittadini indiani che hanno raggiunto illegalmente l'Austria attraverso la Serbia. "Per essere chiari, il problema non è l'immigrazione: la vogliamo e ne abbiamo bisogno. Il problema è l'immigrazione illegale e (...) il traffico di esseri umani", ha dichiarato Schallenberg. (segue) (Res)