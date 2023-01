India-Austria: firmati accordi su immigrazione e mobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha intrapreso il 29 gennaio un viaggio ufficiale a Cipro e in Austria. Nella prima tappa (29-31 dicembre), Jaishankar ha incontrato l’omologo cipriota, Ioannis Kasoulides, e la presidente della Camera dei rappresentanti, Annita Demetriou; inoltre, una delegazione d’impresa e una rappresentanza della comunità indiana. La visita è stata organizzata in occasione del 60mo anniversario delle relazioni bilaterali. Nella seconda tappa, il ministro degli Esteri indiano, primo a visitare l’Austria da 27 anni, ha incontrato l'omologo Schallenberg, che ha visitato l’India a marzo, e sarà ricevuto dal cancelliere Karl Nehammer. Jaishankar parteciperà anche a una riunione con Schallenberg e i ministri degli Esteri della Repubblica Ceca, Jan Lipavsky, e della Slovacchia, Rastislav Kacer (il cosiddetto formato Slavkov). Infine, a Vienna è in programma un colloquio con Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). (Res)