Medio Oriente: morto un giovane palestinese a seguito di raid di Israele a sud di Betlemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese di 16 anni è morto, questa mattina, per le ferite da arma da fuoco riportate al petto durante un raid delle forze di Israele nel campo profughi di Dheisheh, situato a sud di Betlemme, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Fonti della sicurezza, citate dall’agenzia, hanno affermato che militari “dell'esercito di occupazione hanno preso d'assalto il campo profughi" per poi fare irruzione e perquisire diverse abitazioni, innescando scontri con gli abitanti locali, durante i quali sono stati visti impiegare proiettili veri e di gomma, gas lacrimogeni e granate stordenti. La vittima, Adam Essam Ayyad, è stata colpita da un proiettile al petto e portata all’ospedale governativo di Beit Jala, dove ne è stata dichiarata la morte. Un altro giovane palestinese è rimasto ferito alla mano, mentre un ragazzo è stato arrestato dopo che le forze israeliane hanno perquisito l’abitazione del padre, fa sapere “Wafa”.(Res)