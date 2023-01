Corea del Sud: incentivi fiscali a produttori nazionali di chip e agli investimenti tecnologici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Corea del Sud ha registrato una lieve ripresa a novembre, con una crescita dello 0,1 per cento su base mensile. Lo ha riferito l'Ente statistico coreano, che ha anche segnalato il terzo mese consecutivo di contrazione delle vendite al dettaglio. A ottobre la produzione industriale era calata dell'1,7 per cento: l'inversione di tendenza registrata a novembre è riconducibile soprattutto all'attività dei settori minerario, manifatturiero ed energetico. Il settore automobilistico ha registrato un balzo del 9 per cento. L'aumento della produzione in questi settori è stato appena sufficiente a compensare il calo dell'11 per cento dell'industria dei semiconduttori, che risente del calo della domanda globale. (segue) (Git)