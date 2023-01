Pakistan: Islamabad avverte l'Afghanistan, "nessuna tolleranza" per chi ospita militanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro, Shehbaz Sharif, in un discorso a “Radio Pakistan”, ha condannato fermamente gli attentati sferrati nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, promettendo di stroncare i disegni dei terroristi, che intendono seminare il caos nel Paese. Per far fronte alla questione della sicurezza nazionale ha invocato un pensiero e un’azione collettivi. Il premier ha dichiarato anche che il governo federale si occuperà del sostegno fornito dall’esterno ai terroristi. Inoltre, ha espresso apprezzamento per la risposta delle forze armate e reso omaggio al sacrificio dei caduti. Sharif ha affermato che la responsabilità primaria per la legge e l’ordine spetta ai governi delle province, ai quali ha assicurato collaborazione. L’esecutivo centrale contribuirà a migliorare la capacità professionale dei dipartimenti antiterrorismo in tutte le province. (Inn)