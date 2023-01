Brasile: ministra Turismo punta a ridurre prezzi biglietti per rilanciare il settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carneiro ha però affermato che la priorità assoluta sarà il bilancio. Nella finanziaria del governo Bolsonaro gli stanziamenti destinati al turismo sono stati tagliati di oltre il 70 per cento rispetto all'anno precedente, ridotti ad appena 19 milioni di real (3,3 milioni di euro). "Siamo rimasti sorpresi nel vedere lo stanziamento annuale destinato al turismo per il 2023, stimato in 19 milioni di real. Una sbalorditiva riduzione del 74 per cento che richiede un lavoro specifico per cercare di cambiare questa realtà. Contiamo sul sostegno dei parlamentari per portare avanti questa missione", ha affermato il ministro, ricordando che il settore turistico rappresentava prima della pandemia di coronavirus circa l'8 per cento del prodotto interno lordo (Pil) brasiliano. "Si tratta di una percentuale che non può essere ignorata", ha concluso. (Brb)