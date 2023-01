Usa: McCarthy non si è ancora assicurato i voti per la presidenza della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dei Repubblicani alla Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, non si è ancora assicurato i voti necessari per l'elezione a presidente della Camera, a meno di 24 ore dal voto previsto per oggi. Per tentare di convincere l'ala massimalista del suo partito, McCarthy ha avvallato concessioni che ne limiterebbero le prerogative, e ha segnalato una posizione più aggressiva nei confronti dei Democratici e della Casa Bianca. I deputati che hanno preso posizione contro la sua elezione, però, non sembrano intenzionati a cedere, e anche tra i repubblicani che non hanno ancora assunto una posizione chiara sembra prevalere lo scetticismo. "Il fatto che ci stiamo avvicinando all'undicesima ora non è una colpa o una responsabilità dei detrattori (di McCarthy). La responsabilità e la colpa sono sue", si è difeso Scott Perry, leader dell'House Freedom Caucus, una delle correnti del Partito repubblicano che non ha ancora assunto una posizione chiara in vista del voto. Un altro influente gruppo conservatore, il Club for Growth, ha già avvertito che in assenza di ulteriori, improbabili concessioni da parte di McCarthy voterà contro la sua nomina a presidente della Camera. (segue) (Was)